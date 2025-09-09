Több mint 78 millió forintos kárt okozott a magyar betörőbanda Ausztriában – lebuktak a fosztogatók

Hónapokig tartott a hajsza a magyar bűnbanda után, akik önkiszolgáló boltokat fosztogattak ki Ausztriában és Magyarországon. Az osztrák és magyar nyomozók együttműködtek, amíg a tettesek aktívan, főképpen önkiszolgáló boltokat raboltak ki - írja a kisalfold.hu.

Önkiszolgáló boltokat fosztogatott egy magyar bűnbanda Fotó: Unsplash

Április és augusztus között a banda a Seewinkelben tevékenykedett, a betörők elsősorban az önkiszolgáló konténerekre specializálódtak.

Több, mint 200 ezer eurós (több mint 78 millió forint) kárt halmoztak fel.

A különböző darabokból álló puzzle összerakásával végül sikerült a banda nyomára bukkanni. Augusztus 26-án Ausztriában végül csapdába ejtették őket: a főtettest Neusiedl am See/Nezsiderben egy autóba való betörési kísérlet közben fogták el

- mondta Marban a a volksgruppen.orf.at-nak.

A tettes előzetes letartóztatásban van jelenleg. 17 bűncselekményt ismert be, állítása szerint a pénzre drogfüggősége miatt volt szüksége.

Sikerült az öt főből álló fosztogatócsapat egy másik 33 éves tagját is lekapcsolni Magyarországon. A többiek után folyik a nyomozás.

A banda öt főből áll. Különböző településeken, főként Neusiedl am See/Nezsider kerületben, összesen 17 betörést hajtottak végre. Ezek összesen valamivel több mint 200 000 euró kárt okoztak

- Marban szerint tetteik nagy részét biztonsági kamerák rögzítették.