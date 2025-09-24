Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Szörnyű baleset: eltalálták a sztárjátékost, orvosok lepték el a pályát

baseball
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 09:20
baseballcsapatdetroitsérülés
A másik csapat tagjai aggódva nézték, amint elviszik a sérültet. A baseballjátékost sietve vitték kórházba.
CJA
Szörnyű baleset történt a Cleveland Guardians baseballjátékosával, David Fry-jal. A híres csapat ütőjét kórházba kellett szállítani, miután egy 159 km/h sebességgel haladó labda eltalálta az arcán.

Baseballjátékost találtak el, orvosok lepték el a pályát
Baseballjátékost találtak el, orvosok lepték el a pályát Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

Az eset a Detroit Tigers elleni mérkőzésen történt. A labda a másik csapat dobójátékosától, Tarik Skubaltól érkezett, és ami az arcán találta el a sztárjátékos Fryt. A játékos azonnal összeesett a pályán, kezeivel az arcát fogta.

A sztárjátékossal azonnal kórházba siettek

Pillanatokon belül orvosok léptek a pályára, hogy Fry segítségére siessenek, majd hordágyon elvitték. A játékost ezután kórházba szállították, ahol a vizsgálatok után megfigyelés alá helyezték. A Guardians közlése szerint Fryt éjszakára is bent tartották a kórházban - írja az Origo.

A dobó Skubalt is sokkolta a véletlenül okozott baleset. Már a pályán is láthatóan megrendült, majd a mérkőzés után kifejezte aggodalmát játékostársa felé:

Nagyon nehéz helyzet. Már kapcsolatba léptem vele, remélem, jól van. Az ilyen esetek emlékeztetnek arra, hogy vannak dolgok, amik sokkal fontosabbak egy baseballmeccsnél – például az egészség.

 

