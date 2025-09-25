Szívszorító tragédia: 14 éves lány halt meg egy illegális műtét miatt

Megrázó tragédia történt Mexikóban: egy mindössze 14 éves lány, Paloma Nicole Arellano Escobedo életét vesztette, miután egy engedély nélküli mellnagyobbító műtéten esett át. A tinédzser a beavatkozás után egy hétig küzdött az életéért, végül azonban a durangói kórházban elhunyt szeptember 20-án.
A hivatalos halotti bizonyítvány szerint a halál oka agyödéma és légzőszervi betegség volt, ám édesapja, Carlos Arellano másként véli. A férfi állítja: lánya halálát valójában a titokban végrehajtott mellimplantátum okozta, melyről ő csak a temetésen szerzett tudomást, amikor kiderült, hogy Palomának hegei és implantátumai voltak.
A halotti bizonyítvány hazugságot állít, a betegség helyett a műtét okozta a halálát
– mondta felháborodva.
Carlos Arellano azonnali vizsgálatot követel, és úgy véli, az ügyben eltussolási kísérlet történt. Gyanúsnak találta azt is, milyen gyorsan kiállították a dokumentumokat lánya halála után. A temetést követően hivatalos panaszt tett, és a mexikói ügyészség megerősítette: nyomozás indult az ügyben.
A tragédia rámutat a szabályozatlan plasztikai beavatkozások veszélyeire, különösen kiskorúaknál, akiknél ilyen műtét elvégzése engedély nélkül súlyos jogsértésnek minősül. Az eset nem egyedi: nemrégiben egy 31 éves nő, Ana Bárbara Buhr Buldrini is meghalt Törökországban, miután több esztétikai műtéten esett át, köztük mellnagyobbításon, zsírszíváson és orrplasztikán - írja Mirror.
Paloma családja most válaszokat és igazságot követel. Édesapja kijelentette:
A felelősöket meg kell találni és felelősségre kell vonni. A lányom szenvedését és halálát nem lehet elhallgatni.
