Szívszorító tragédia: 14 éves lány halt meg egy illegális műtét miatt

Megrázó tragédia történt Mexikóban: egy mindössze 14 éves lány, Paloma Nicole Arellano Escobedo életét vesztette, miután egy engedély nélküli mellnagyobbító műtéten esett át. A tinédzser a beavatkozás után egy hétig küzdött az életéért, végül azonban a durangói kórházban elhunyt szeptember 20-án.

Illegális műtétbe halt bele a fiatal lány Fotó: Assist m4x1ight happiness / Shutterstock

A hivatalos halotti bizonyítvány szerint a halál oka agyödéma és légzőszervi betegség volt, ám édesapja, Carlos Arellano másként véli. A férfi állítja: lánya halálát valójában a titokban végrehajtott mellimplantátum okozta, melyről ő csak a temetésen szerzett tudomást, amikor kiderült, hogy Palomának hegei és implantátumai voltak.

A halotti bizonyítvány hazugságot állít, a betegség helyett a műtét okozta a halálát

– mondta felháborodva.

Carlos Arellano azonnali vizsgálatot követel, és úgy véli, az ügyben eltussolási kísérlet történt. Gyanúsnak találta azt is, milyen gyorsan kiállították a dokumentumokat lánya halála után. A temetést követően hivatalos panaszt tett, és a mexikói ügyészség megerősítette: nyomozás indult az ügyben.

A tragédia rámutat a szabályozatlan plasztikai beavatkozások veszélyeire, különösen kiskorúaknál, akiknél ilyen műtét elvégzése engedély nélkül súlyos jogsértésnek minősül. Az eset nem egyedi: nemrégiben egy 31 éves nő, Ana Bárbara Buhr Buldrini is meghalt Törökországban, miután több esztétikai műtéten esett át, köztük mellnagyobbításon, zsírszíváson és orrplasztikán - írja Mirror.

Paloma családja most válaszokat és igazságot követel. Édesapja kijelentette: