Megrázó felvétel: Többen meghaltak Karcagnál, szörnyű baleset történt

Szörnyű baleset történt, mely során többen meghaltak csütörtök reggel Kisújszállás és Karcag között. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint, Debrecen irányából Kisújszállás felé közlekedett egy autó, mikor a 158. kilométerszelvényben előzni kezdett.
Előzni kezdett egy sofőr, miközben Kisújszállás felé tartott. Manővere közben áttért a menetirány szerinti bal oldali sávba, ahol frontálisan ütközött a szemből érkező teherautóval - számol be az esetről szoljon.hu nyomán a Tények.
A kocsi sofőrje és 42 éves utasa a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szerzett, hogy a helyszínen életüket vesztették, a teherautó sofőrje szerencsés volt, őt nyolc napon belül gyógyuló sérülés miatt kezelték.
Az Országos Mentőszolgálat sajtóosztálya megerősítette a történteket, Udvardi-Lakos Luca kommunikációs munkatárs arról számolt be, hogy a helyszínen ketten életüket vesztették, míg egy férfit könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak.
