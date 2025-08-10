Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Félbetörtek a fiatal tehetség álmai: autóbalesete miatt mindkét lábát amputálni kellett

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 13:40
Egy régi barátja okozott mindent, soha nem bocsájt meg neki.
A 17 éves Adam Golebiewski előtt ígéretes jövő állt. Focistának készült, azonban egy tragikus baleset mindent elvett tőle. Utasként ült barátja, az akkor 19 éves Arran Paterson kocsijában, amikor hirtelen karamboloztak. A két tinit azonnal kórházba szállították, Adamnak pedig mindkét lábát térd alatt amputálni kellett. Három hónap súlyos rehabilitáció következett, azonban csapatához, a Deveronside juniorokhoz kapusposztjára már nem térhetett vissza. 

Balesete elvette tőle a jövőjét. Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Adam a 18. születésnapját is a kórházban kellett töltse, ahol műlábat kapott. Akkori barátja, Paterson a bíróságon teljes mértékben magára vállalta a felelősséget és elismerte, ittasan vezetett, ráadásul biztosítás nélkül. 

Sosem fogom megbocsátani annak az embernek, amit tett velem. Ugyanaz vagyok, csak a lábaim nincsenek már. Újra élvezni akarom az életet, és pozitív akarok maradni. Az életem nem ért véget, habár csak arra gondoltam, miért pont velem történt ez. Miért olyasvalakivel, aki csak próbált elboldogulni az életben

 - közölte Adam, aki már arra is képes, hogy mankó segítségével ugyan, de ismét járni tud. 

Kicsit őrület, hogy már sétálok. Annyira boldog voltam, hogy kijöhettem. Nagyon elégedett vagyok a műlábaimmal, újra tudok normális dolgokat csinálni. Hónapokig be voltam zárva egy kórházba, de most már itthon vagyok és ez a legfontosabb, így ha emberek között lehetek, a legboldogabb embernek érzem magam a világon. Még ha sírok is, közben mosolygok

- idézte Adamet a DailyStar.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
