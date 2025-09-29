Most érkezett: durva baleset történt a Bajcsy-Zsilinszky úton

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután összeütközött két személyautó Salgótarjánban, Bajcsy-Zsilinszky úton, azaz a 21-es főút az 57-es kilométerénél.

A salgótarjáni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóság is a helyszínen dolgozik - számol be róla a katasztrófavédelem.