Most érkezett: durva baleset történt a Bajcsy-Zsilinszky úton

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután összeütközött két személyautó Salgótarjánban, Bajcsy-Zsilinszky úton, azaz a 21-es főút az 57-es kilométerénél.
A salgótarjáni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóság is a helyszínen dolgozik - számol be róla a katasztrófavédelem.
