Most érkezett: durva baleset történt a Bajcsy-Zsilinszky úton

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 10:20
A helyszínre a társhatóságokat is riasztani kellett.
Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután összeütközött két személyautó Salgótarjánban, Bajcsy-Zsilinszky úton, azaz a 21-es főút az 57-es kilométerénél.

A salgótarjáni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóság is a helyszínen dolgozik - számol be róla a katasztrófavédelem.

 

