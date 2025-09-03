Brutális hármas karambol Szegeden – tűzoltók a helyszínen

Három személyautó ütközött össze Szegeden, a Petőfi Sándor sugárúton, a Földváry utca és a Tisza Lajos körút közötti szakaszon – jelentette a katasztrófavédelem.

A balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak ki, akik jelenleg is végzik a műszaki mentést. A forgalom az érintett útszakaszon, a probléma elhárításáig, félpályán halad.