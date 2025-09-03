Brutális hármas karambol Szegeden – tűzoltók a helyszínen

Három személyautó ütközött össze Szegeden, a Petőfi Sándor sugárúton, a Földváry utca és a Tisza Lajos körút közötti szakaszon – jelentette a katasztrófavédelem.
A balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak ki, akik jelenleg is végzik a műszaki mentést. A forgalom az érintett útszakaszon, a probléma elhárításáig, félpályán halad.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.