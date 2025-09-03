Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Óriási a baj: Két autó karambolozott Debrecenben, mentők már a helyszínen

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 16:45
A 4-es főút belterületi szakaszán történt a baleset.

Két személyautó karambolozott Debrecenben, a 4-es főút belterületi szakaszának 229-es kilométerszelvényénél. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították az egyik gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett – írja a Katasztrófavédelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
