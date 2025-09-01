Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
Súlyos baleset miatt zárták le a magyar főutat - mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

2025. szeptember 01.
Összeütközött egy személykocsi és egy teherautó az 55-ös főút 59-es kilométerénél, Mélykút és Kisszállás között, ezért a főutat lezárták.

Személyautó és teherautó ütközött egymásnak az 55-ös főút 59-es kilométerénél, Mélykút és Kisszállás között. Az Öregmajor-tanyánál történt balesethez a jánoshalmai önkormányzati és a mélykúti önkéntes tűzoltók vonultak ki - közölte a katasztrófavédelem hétfőn az MTI-vel

A járművekben összesen hárman utaztak, a baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett. A főút érintett szakaszát a mentés idejére teljesen lezárták - olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldalán.

 

