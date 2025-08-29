Mentőhelikoptert riasztottak: az M5-ön brutális ötös karambol bénítja tovább a forgalmat

Összeütközött egy kamion, három személyautó és egy furgon az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Lajosmizse térségében, a 60. kilométernél - írja a katasztrófavédelem. Összesen tizenegyen utaztak a járművekben, amelyek egyikébe beszorult egy ember. Őt feszítővágóval szabadították ki a műszaki mentést végző kecskeméti hivatásos tűzoltók. A rajok két személygépkocsit áramtalanítottak.

Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták a sztráda érintett oldalát. Nagy a torlódás.