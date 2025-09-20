Áll a forgalom az M7-esen: brutális balesetről jött hír, mentőhelikoptert riasztottak

Összeütközött két személykocsi az M7-es sztráda Balaton felé vezető oldalán, a 34-35-ös kilométernél. Az egyik jármű a tetejére is borult. A Kajászó térségében történt balesethez a váli önkormányzati tűzoltók vonultak. A két autóban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett pályaszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.

Dutva baleset történt az M7-esen / Fotó: Pixabay (illusztráció)

Baleset az M7-esen, tűz Tiszaújvárosban

Mint azt megírtuk, szombaton berendezési tárgyak égtek egy társasház földszinti lakásában, Tiszaújvárosban. Az ötven négyzetméteres ingatlan két szobáját érte el a tűz, a tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. A munkálatok idejére kiürítették az épületet, az intézkedés hét lakót érintett.

