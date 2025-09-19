Brutális erejű baleset: szirénázó autó ütötte el a motorost - sokkoló videó

Gyakran előfordul az utakon, hogy egy jármű nem adja meg az elsőbbséget a kereszteződésben, amelyből ilyenkor hatalmas balesetek szoktak történni. Sajnos most is ez történt.

Szirénázó járművel ütközött a motoros Fotó: Pixabay

Ugyanis egy motoros nem adott elsőbbséget a szirénázva érkező autónak, és egyenesen elé hajtott egy kereszteződésben. A brutális erejű ütközést egy másik autó fedélzeti kamerája rögzítette. A baleset következtében a motor alkatrészei szanaszét repültek a közelben.

A csodával határos módon a motorosnak egy haja szála sem görbült, azonnal felállt, és szomorúan nézegette a roncsokat - számol be róla az Origo.

Mutatjuk a vérfagyasztó videót a balesetről: