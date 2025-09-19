Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Brutális erejű baleset: szirénázó autó ütötte el a motorost - sokkoló videó

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 16:40
ütközésszirénázó járműmotorkarambol
Hátborzongató, amit a fedélzeti kamera rögzített.

Gyakran előfordul az utakon, hogy egy jármű nem adja meg az elsőbbséget a kereszteződésben, amelyből ilyenkor hatalmas balesetek szoktak történni. Sajnos most is ez történt.

sziréna, rendőrség
Szirénázó járművel ütközött a motoros Fotó: Pixabay

Ugyanis egy motoros nem adott elsőbbséget a szirénázva érkező autónak, és egyenesen elé hajtott egy kereszteződésben. A brutális erejű ütközést egy másik autó fedélzeti kamerája rögzítette. A baleset következtében a motor alkatrészei szanaszét repültek a közelben.

A csodával határos módon a motorosnak egy haja szála sem görbült, azonnal felállt, és szomorúan nézegette a roncsokat - számol be róla az Origo.

Mutatjuk a vérfagyasztó videót a balesetről:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
