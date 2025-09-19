Nem akart részegen hazagyalogolni, ellopott egy buszt Borsodban - Videó

700 ezer forintos kárt kell kifizetnie annak a férfinak, aki két éve, Csernelyen, Borsodban ellopott egy buszt. A járművet azok után tulajdonította el, hogy a kocsmából gyalog,r részegen indult haza, ám út közben meglátta azt és úgy döntött elviszi. Azzal azonban nem számolt, hogy 15 kilométer után lesodródik az útról. Habár a baleset után elmenekült, a rendőrök nem sokkal később Ózdon elkapták.

A bíróság most másodfokon enyhítette a korábbi büntetését és 1 év 4 hónap szabadságvesztésre ítélték

- írja a Tények, ahol a riportot is megtekinthetitek.