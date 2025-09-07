Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Tragédia a magyar autópályán, egy ember meghalt, többen megsérültek

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 11:25 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 07. 11:30
Borzasztó tragédia történt.
Bors
Meghalt egy német állampolgár az M43-as autópályán szombat este történt balesetben. A sztráda Budapest felé vezető oldalán, az 1-es kilométernél több jármű ütközött, a karambolnak több román sérültje is van - közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense vasárnap délelőtt az MTI-vel.

Halálos baleset történt az M43-as autópályán  / Fotó: Donka Ferenc /  MTI

Csordás Zsanett főhadnagy elmondta, hogy szombaton 18 óra körül egy műszaki hibás autó vesztegelt a leállósávban. A járműben egy német állampolgár ült. Segítségnyújtásra megállt mellette a külső sávban egy mikrobusz, amelyet egy román férfi vezetett. Eközben hátulról - figyelmetlenségből - beléjük szaladt egy személygépkocsi, amelyben szintén két román állampolgár ült. Járművük meglökte a mikrobuszt, amely így elütötte a két, a gépjárműből kiszálló sofőröket.

A német gépkocsivezető meghalt, a mikrobusz sofőrje súlyos sérülést szenvedett. A román személyautó vezetője könnyebben, utasa súlyosan megsérült 

- közölte a sajtóreferens.

 

