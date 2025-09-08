Most kaptuk: Hárman veszítették az életüket egy brutális balesetben!

Hárman vesztették életüket hétfő hajnalban egy tragikus közúti balesetben Bihar megyében, a DN 19E úton, Szentlázár és Berettyókirályi között.

Halálos balesethez riasztották a mentőket Bihar megyében / Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

A bejelentés 5:05-kor érkezett a megyei mentőszolgálathoz, ahol egy kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött össze, mindhárom utas a roncsok közé szorult, eszméletlen állapotban.A riasztást követően több tűzoltóegység, egy speciális mentőjármű, valamint a SMURD és a megyei mentőszolgálat csapatai érkeztek a helyszínre. Az áldozatokat sikerült kiszabadítani, ám az orvosok hosszas újraélesztési kísérletei eredménytelenek voltak: mindhárom férfi életét vesztette. - írja a Maszol.hu.