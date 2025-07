Brutális jelenet a magyar úton: rémisztő, mit tett a dühös BMW-s

Brutális eseteket rögzített a fedélzeti kamera, melyet a Budapesti Autósok közzétettek oldalukon. Egy Tesla Szadánál őrületes előzésbe kezdett, de egy dühös BMW-s sem hagyta magát Nyíregyházán.

Hihetetlen, ami az utakon zajlik / Fotó: Pexels.com

A Budapesti Autósok egyik olvasójának fedélzeti kamerája rögzítette, amint egy Tesla előzgetésekbe kezdett, életveszélybe sodorva ezzel a többi autóst Szentjakab és Szada között június 18-án.

Egy piros Tesla előzni kezdett, mikor az előzni tilos 50km/h-s sebességhatárt jelző tábla következett. Miközben éppen az életveszélyes manőverrel volt elfoglalva, jobbról kihajtott egy másik Teslás, szinte csodával határos, hogy nem történt óriási baleset.

A piros Teslás állat módjára előzött, miközben jobbról kihajtott egy másik Teslás. Kisebb csoda, hogy nem történt semmi

- írta az eset egyik szemtanúja, megjegyezte, figyelembe nem véve a KRESZ szabályait hajtotta végre manőverét.

Egy BMW sofőrje nem bírta visszafogni magát

Nyíregyházán rögzített szintén egy fedélzeti kamera egy szintén veszélyes és hajmeresztő mutatványt, amikor egy BMW sofőrjére rávillantottak, aki ennek hatására feldühödött, és a szemben lévő járműre rántotta egy hirtelen mozdulattal a kormányt.

,,Levettem a gázról a lábam, mikor láttam, hogy nem igazán akarja megadni az elsőbbséget. Vissza is tudott volna sorolni a saját sávjába, bőven hagytam helyet. A BMW-s valószínűleg azt sérelmezte, hogy rávillantottam egyet a produkciója miatt, amit azzal jutalmazott, hogy maradt az én sávomban és még rám húzta a kormányt is" - idézi a sofőrt a szon.hu, ahol videó is megtekinthető az előbbi esetről.