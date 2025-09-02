Utoléréses baleset a Szabadság tér közelében - két autó hajtott egymásba

Karambolozott két személyautó Jánossomorján, az Óvári úton, a Szabadság tér közelében. Utoléréses baleset történt, amelynél a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – írja a Katasztrófavédelem.