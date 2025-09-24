,,Gyönyörű ember volt" - Szörnyű véget ért a letartóztatott gyermek sorsa

Testi sértés és rongálás miatt tartóztatták le a 17 éves Tamzin Hallt, akit két rendőr vett őrizetbe, tavaly november 17-én. A wellsi városházán még abban hónapban tartott tárgyaláson elhangzott, hogy Tamzin le tudta venni a bilincsét, majd átmászott a rendőrautó hátsó üléséről az anyósülésre.

Elütötte egy autó az autista lányt Fotó: Pexels

Az autista lány rosszkor szállt ki rossz helyen

Mutatványa után a Wellingtonból származó tinédzser kiszállt az autóból, átkelt az úton, majd felmászott a szalagkorlátra. A jármű az M5-ös autópálya északi sávjában állt meg a 24-es és a 25-ös csomópont között, nem sokkal este 11 után. A kislányt egy civil által vezetett autó ütötte el, majd est 11 óra után 10 perccel halottnak nyilvánították, miután végzetes fej-, nyak- és mellkassérüléseket szerzett.

Tamzin szörnyű módon kudarcot vallott a rendszerben. Soha nem kapta meg a megfelelő segítséget, soha nem hallgatták meg

- idézi a Mail Online Amy Hallt, a kislány édesanyját, aki interjút adott a BBC-nek.

Azt is hozzátette, hogy nem személyautóban kellett volna szállítaniuk a lányt, állapotát tekintve, hanem rendőrségi furgonban. „A kérdésem az – hogyan tudott kiszabadulni a bilincsből és kijutni az autóból, miközben két rendőr is ott volt vele?”- vetette fel az asszony.

Az eset továbbítva lett a Független Magatartási Hivatalnak, addig senki nem kíván találgatásokba bocsátkozni az esettel kapcsolatban. Amy Hall közölte, hogy lányánál autizmust diagnosztizáltak és mentális egészségügyi problémái is voltak. Emellett voltak vidám pillanatai és boldogabb perceket is megélt élete során.

A kislány édesapja annak idején rákban halt meg, mikor a lány mindössze 8 éves volt és nagy hatással volt az életére. Halálának napján a lány furán viselkedett és alkoholt is fogyasztott.

Az életem soha nem lesz ugyanolyan, de az erőmet a többi gyermekemre, Tamzin testvéreire használom

- mondta édesanyja.