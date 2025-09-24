Rohamrendőrök és robbanás: Drámai vége lett a magyar válogatott félbeszakadt meccsének

Drámai körülmények között jutott ki a futsal Európa-bajnokságra a magyar válogatott, miután félbeszakadt a Románia-Magyarország mérkőzés Craiovában. Mint arról korábban beszámoltunk, a hazaiak 1-0-ra vezettek, amikor a hatodik percben nézőtéri rendbontás történt. A hazai szurkolók összeverekedett a rohamrendőrökkel, többen a pályán is átfutottak, majd még egy petárda is robbant. A két csapat bevonult az öltözőbe, a futsalmérkőzés csak több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódott.

Drámai körülmények között jutott ki a futsal Európa-bajnokságra a magyar válogatott, miután félbeszakadt a Románia-Magyarország mérkőzés Fotó: Czinege Melinda

A magyar válogatott végül drámai végjátékban jutott ki a jövő évi Európa-bajnokságra, mivel a múlt csütörtöki 3-2-es győzelem után a pótselejtező szerdai visszavágóján 2-2-es döntetlent játszott Románia vendégeként.