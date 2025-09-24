Összeomlott az apa, engedély nélküli plasztikai műtét után halt meg egy 14 éves lány

Egy 14 éves tinilány tragikusan meghalt, miután állítólag egy engedély nélküli plasztikai műtéten esett át, megnagyobbíttatta a mellét, amelyről édesapja azt állítja, nem tudott.
Paloma Nicole Arellano Escobedo a műtét után egy héttel, a kórházban hunyt el, halálának okaként pedig állítólag légzőszervi betegség miatti szövődményeket alapítottak meg. Édesapja, Carlos Arellano azonban azt állítja, hogy a mellnagyobbítás vezetett lánya halálához, és vizsgálatot követel, mivel szerinte a beavatkozást a tudta nélkül végezték el.
Carlos azt állítja, csak a temetésen szerzett tudomást a plasztikai beavatkozásról, amikor állítólag észrevette, hogy lánya mellimplantátumot kapott, valamint hegeket talált rajta.
Halotti anyakönyvi kivonatában hamisan betegség szerepel halálokként, hogy elfedjék az igazságot.
- nyilatkozta a gyászoló édesapa.
Paloma szeptember 20-án, szombaton halt meg a kórházban Durango városában, Mexikóban. Carlos kiemelte, hogy gyanús neki, milyen gyorsan elkészült lánya halotti bizonyítványa.
Azonnal odaadták, nem tudom, hogyan tudták ilyen gyorsan elkészíteni.
A dokumentum szerint a halál oka agyi ödéma volt, amelyet légzőszervi betegség váltott ki. A másnapi temetés után Carlos panaszt nyújtott be, miután rájött, hogy több áll lánya szenvedése és halála mögött.
Követeltem, hogy minden felelőst vizsgáljanak ki.
- mondta az apa, aki szerint eltussolás áll az ügy mögött. Az ügyészség megerősítette, hogy nyomozást indítottak az esettel kapcsolatban.
Egy megtört férj tisztelettel adózott gyönyörű feleségének, aki júniusban halt meg, néhány órával azután, hogy plasztikai műtéten esett át Törökországban.
Ana Bárbara Buhr Buldrini férjével, Elgar Milesszal együtt utazott el mozambiki otthonukból, hogy mellnagyobbítást, zsírleszívást és orrplasztikát végeztessen. Azonban a 31 éves énekesnő szíve leállt nem sokkal a beavatkozások után az isztambuli Tusa Kórházban, és tragikusan életét vesztette.
Miles szerint feleségét a tervezettnél korábban vitték be a műtétre, mindössze két nappal az első konzultáció után.
Időbeosztási problémák miatt az orvos úgy döntött, előrehozza vasárnapra. Csak azért mentünk vasárnap a klinikára, hogy megnézzük a helyet, de az orvos azt akarta, hogy Ana felkészületlenül is vállalja a műtétet.
Annak ellenére, hogy előző este buliztak az orvossal együtt, Miles szerint feleségét végül rábeszélték a beavatkozásra.
Ana Buldrini vasárnap este 11 órára már kikerült a műtőből. Szíve azonban állítólag lassulni kezdett, és Miles észrevette, hogy a személyzet hangulata megváltozott, majd közölték vele felesége halálhírét - írta a Mirror.
