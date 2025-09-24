Összeomlott az apa, engedély nélküli plasztikai műtét után halt meg egy 14 éves lány

Egy 14 éves tinilány tragikusan meghalt, miután állítólag egy engedély nélküli plasztikai műtéten esett át, megnagyobbíttatta a mellét, amelyről édesapja azt állítja, nem tudott.

Válaszokat követel a plasztikai műtét után elhunyt kislány édesapja

Paloma Nicole Arellano Escobedo a műtét után egy héttel, a kórházban hunyt el, halálának okaként pedig állítólag légzőszervi betegség miatti szövődményeket alapítottak meg. Édesapja, Carlos Arellano azonban azt állítja, hogy a mellnagyobbítás vezetett lánya halálához, és vizsgálatot követel, mivel szerinte a beavatkozást a tudta nélkül végezték el.

Carlos azt állítja, csak a temetésen szerzett tudomást a plasztikai beavatkozásról, amikor állítólag észrevette, hogy lánya mellimplantátumot kapott, valamint hegeket talált rajta.

Halotti anyakönyvi kivonatában hamisan betegség szerepel halálokként, hogy elfedjék az igazságot.

- nyilatkozta a gyászoló édesapa.

Paloma szeptember 20-án, szombaton halt meg a kórházban Durango városában, Mexikóban. Carlos kiemelte, hogy gyanús neki, milyen gyorsan elkészült lánya halotti bizonyítványa.

Azonnal odaadták, nem tudom, hogyan tudták ilyen gyorsan elkészíteni.

A dokumentum szerint a halál oka agyi ödéma volt, amelyet légzőszervi betegség váltott ki. A másnapi temetés után Carlos panaszt nyújtott be, miután rájött, hogy több áll lánya szenvedése és halála mögött.

Követeltem, hogy minden felelőst vizsgáljanak ki.

- mondta az apa, aki szerint eltussolás áll az ügy mögött. Az ügyészség megerősítette, hogy nyomozást indítottak az esettel kapcsolatban.

