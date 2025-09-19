Brutális állatkínzás! Bántalmazta, majd magára hagyta kutyáját a férfi

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség közleményéből kiderül, hogy bántalmazta, majd sorsára hagyta egy férfi kutyáját Konyáron. A bíróság előtt felelnie kell súlyosabban minősülő állatkínzás miatt. A férfi konyári házában tartott kutyáját, 2024. július 5. előtt egy vastagabb faággal bántalmazta, többször is ráütött a fejére, lábára és hátára.
A bántalmazástól az állatnak látható sérülései keletkeztek, ennek ellenére a vádlott egy vashoz kikötötte az udvar végében, majd letakarta egy hullámpala darabbal. A nyári melegben nem gondoskodott egyáltalán az állat szükségleteiről.
Kegyetlen tettével borzalmas szenvedést okozott kutyájának a bántalmazó férfi, minek következtében elpusztult az állat. A Berettyóújfalui Járási Ügyészség a tettét beismerő elkövetőt súlyosabban minősülő állatkínzás bűntettével vádolja - számol be az esetről a haon.hu. Vádiratában indítványozta, hogy a Berettyóújfalui Járásbíróság az ügyiratok alapján hozzon büntetővégzést, és a férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki
