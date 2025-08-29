Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Aggasztó: eltűnt két tinédzser: nagy erőkkel keresik a rendőrök

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 17:35
Az egyenruhások a lakosság segítségét kérik.

A rendőrség azonnali nyomozást indított két eltűnt tinédzser felkutatása érdekében, akiknek feltehetően együtt veszett nyomuk.

Fotó: Pixabay

A 16 éves Lucie Bennett és Abbie Hodgson utoljára Cumbriában látták a hét elején, de azóta senki sem hallott felőlük, és emiatt egyre nő az aggodalom a pár eltűnése miatt. Lucie-t utoljára hétfő délután látták Workingtonban, míg Abbie kedden délután tűnt el Aspatriából.

Utóbbi színes kapucnis pulóvert, sötét leggings-t és fekete edzőcipőt viselt. Hosszú szőke haja van, amelyet utoljára összefogva hordott. Lucie fekete kabátot, fekete leggings-t és crop topot felsőt viselt, amikor hétfő délután látták. A cumbriai rendőrség arra kérte a nyilvánosságot, hogy ha bármit is tudnak a lányokról, jelentkezzenek - írja a Mirror.

 

