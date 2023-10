Máig nem kért bocsánatot a veronai halálbusz sofőrje – megszólalt az egyik gyászoló, ezt gondolja róla

Nem tartja fontosnak a bocsánatkérést a veronai buszbaleset okozója. 2017 januárjában a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium csoportja éppen hazafelé tartott az évenként szokásos sítúráról, amikor buszuk Veronánál egy szalagkorlátot átszakítva a sztráda betonpillérének rohant és kigyulladt. A balesetben összesen 18 diák és kísérő vesztette életét, köztük a vétkes sofőr váltótársa is. A már jogerős ítéletét töltő vezetőt minősíti, hogy az olaszországi büntetőeljárás során a felelősséget megpróbálta a halott barátjára hárítani. A férfit hat évre ítélték, majd helyt adtak kérelmének, hogy a büntetést itthon ülhesse le.

V. János a magyar bíróság folyosóján Fotó: Bors

Szendrei Endre az unokahúgát vesztette el a balesetben. A férfi a Ripostnak beszélt arról, mit gondol a börtönben ülő, ám bocsánatot a mai napig nem kérő sofőrről.

A vétkes sofőrre nem tudunk úgy tekinteni, mint egy normális emberre. Hogy egy 18 halálos áldozatot követelő baleset okozója nem kér bocsánatot, az mindenképpen őt minősíti.

Ez egy súlyos etikai kérdés, ennek pedig semmi köz nincs ahhoz, hogy az illető bűnös vagy sem. V. János nem tudta a feladatát teljesíteni, vagyis nem hozta haza a gyerekeket és kísérőiket Magyarországra – jelentette ki a gyászoló férfi, aki nem érti, V. Jánost hogy illetheti meg még most is jogok garmadája.

– A sofőr első fokon az Olaszországban maximálisan kiszabható 18 éves ítéletet kapta, de mára eljutottunk odáig, hogy a kedvezményekkel akár négy év letöltése után szabaduljon. Hozzáteszem, az olasz törvények azt is megengedik, hogy egy elítélt félidőben kérheti, hogy a hátralevő részre házi őrizetbe helyezzék. Szerencse, hogy a magyar szabályozás ezt a lehetőséget nem ismeri – magyarázta Szendrei Endre, aki azt is elárulta: a gyászoló családok semmilyen információval nem rendelkeznek arról, hogy V. hogyan él a börtönben, de valójában nem is kíváncsiak rá.

– Az igazság az, hogy nem is nagyon vagyunk rá kíváncsiak. Csak felbosszantanánk magunkat, ha megtudnánk, hogy milyen kényelmes körülmények között tölti a mindennapjait – fejezte be a férfi.