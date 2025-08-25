Horror Nagytétényben: vonatsínen parkolt le egy sofőr - Fotó

Vasárnapról hétfőre virradó éjjel majdnem tragikus kimenetelű baleset történt Nagytétény közelében, miután egy ismeretlen személyautóval a sínekre hajtott, majd a járművet a sínek közepén hagyta.

A jármű a sínek közepén állt. Tragédiával is végződhetett volna az eset Fotó: Forrás: MÁV/Facebook

A Balatonfüredről Budapestre tartó Bagolyvonat csak a mozdonyvezető gyors reakciójának köszönhetően tudta elkerülni a tragédiát - Áll a MÁV tájékoztatásában.

A Magyar Nemzet azt írta, hogy az autót hajnalban a MÁV és a Katasztrófavédelem speciális kétéltű járműve emelte le a vágányokról. A művelet reggel 8 órára zárult le. A pálya felszabadításáig a távolsági vonatok többsége Érd felső felé közlekedett, emiatt 10-20 perces késések alakultak ki. Az S36-os és a Z30-as martonvásári járatok egy része kimaradt. A magára hagyott járművet 8:30-ra eltávolították a sínekről, azóta zavartalan a vonatforgalom.

A MÁV megtette a feljelentést ismeretlen tettes ellen, a felelősöket keresik. A MÁV vezérigazgatója Hegyi Zsolt a Facebookon szólalt meg az esettel kapcsolatosan: „Életveszélyes felelőtlenség! Nem tudom, hogy egy túlbulizott éjszaka, az autótól való megszabadulás vágya vagy szándékos károkozás áll-e a háttérben, de könnyen lehetett volna nagyobb baj is a dologból. Aki olyan akadályt helyez a sínekre, ami a jármű siklását okozhatja, emberéletekkel játszik és bűncselekményt követ el.” - áll a posztjában.