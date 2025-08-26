Verseny közben tűnt el: kétségbeesetten keresik az úszót

Keresés indult egy úszó után, aki a verseny közben eltűnt. Az eseményen több ezer versenyző vett részt, de az egyiküket nem találták meg.

Nagy erőkkel keresik a rendőrök az eltűnt úszót Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A keresést Nikolai Svechnikov után indították, aki nem jött ki a vízből a törökországi Isztambulban, a Boszporusz-szoroson átívelő „kihívásokkal teli” úszóesemény után. Összesen 2800 versenyző úszott át az ázsiai partról az európai partra.

A The Sun beszámolója szerint Nikolai a verseny felénél járt, amikor rejtélyes módon eltűnt. Miután a versenyzők többsége átjutott a másik partra, a török rendőrség és a parti őrség mentőcsapatai hétfőn (augusztus 25.) sürgős keresési és mentési akciót indítottak.

A hivatalos keresés két órával azután kezdődött, hogy a 29 éves orosz sportoló befejezte volna a versenyt. A többi résztvevő szerint utoljára a verseny felénél látták az úszót, a helyi média szerint fáradtság jelei mutatkoztak nála, és elsodorta az áramlat.

Az esemény helyszíne ismert a zord vizekről és az erős áramlatokról. A verseny szervezői a honlapjukon elismerték, hogy a verseny nehéz, sokak számára kihívást jelent.

Emellett a szervezők kiemelték, a tengerben való úszni tudás elengedhetetlen feltétele a versenyen való részvételnek. Az esemény előtt a Boszporusz-szoros teljes területét lezárták a hajók és csónakok előtt, hogy a rendezvény biztonságosan megtartható lehessen.

A török olimpiai bizottság nyilatkozatában kijelentette, hogy „mélyen megrázta az egyik sportolójuk eltűnése a verseny során”. Eközben az Isztambulban található orosz konzulátus közölte, hogy kapcsolatba lép a török hatóságokkal Nikolai eltűnése ügyében.

A török olimpiai képviselők megerősítették, hogy körülbelül 100 hajó volt a területen, amelyek figyelemmel kísérték az úszókat, hogy a verseny zökkenőmentesen zajlódjon. Hozzátették, hogy a hajók gondoskodtak arról is, hogy minden versenyzőt nyomon kövessenek, és biztosítsák, hogy senki ne maradjon le. A mentési akció továbbra is folyik, a hatóságok megpróbálják megtalálni az eltűnt sportolót - írja a Daily Star.