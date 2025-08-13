Újraélesztéssel mentettek meg egy 10 éves kisfiút egy veszprémi parkolóban

Kedden délután drámai jelenetek játszódtak le Veszprémben, az Aréna parkolójában. Egy család kocsijából kiszálló 10 éves fiú hirtelen rosszul lett és összeesett.
A környéken tartózkodók, köztük egy közúti gépjárművezető-oktató, azonnal megkezdték az újraélesztést, miközben értesítették a mentőket. A kisfiút sikerült magához téríteni, felültették, és vízzel locsolták, amíg a segítség megérkezett.
A helyszínre több mentőegység, köztük egy mentőhelikopter is riasztást kapott. Végül a gyermeket stabil állapotban, földi úton szállították a veszprémi kórházba - írta a Tények.
