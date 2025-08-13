UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Újraélesztéssel mentettek meg egy 10 éves kisfiút egy veszprémi parkolóban

Újraélesztés
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 16:35
kisfiúösszeesett
Egy 10 éves kisfiú rosszul lett és összeesett a veszprémi Aréna parkolójában kedden délután. A helyszínen több ember, köztük egy autósiskola oktatója kezdte meg az életmentést.

Kedden délután drámai jelenetek játszódtak le Veszprémben, az Aréna parkolójában. Egy család kocsijából kiszálló 10 éves fiú hirtelen rosszul lett és összeesett.

újraélesztés
Az újraélesztés során mentőhelikoptert is hívtak. (Képünk illusztráció) Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

A környéken tartózkodók, köztük egy közúti gépjárművezető-oktató, azonnal megkezdték az újraélesztést, miközben értesítették a mentőket. A kisfiút sikerült magához téríteni, felültették, és vízzel locsolták, amíg a segítség megérkezett.

A helyszínre több mentőegység, köztük egy mentőhelikopter is riasztást kapott. Végül a gyermeket stabil állapotban, földi úton szállították a veszprémi kórházba - írta a Tények.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
