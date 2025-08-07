Mentőhelikoptert riasztottak: nyugdíjas nő holtan esett össze Hajdú-Biharban

Többen is egy emberként küzdöttek egy nő életéért Hajdú-Bihar vármegyében. Családja, háziorvosa, egy esetkocsi és még egy mentőhelikopter is a segítségére sietett - az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán számolt be a részletekről.

Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Mint írják, minden előzmény nélkül esett össze egy 60 év körüli nő Hajdú-Bihar vármegyében az otthona udvarán. A nő családja azonnal a segítségére siettek és még a mentőket is riasztották. A mentésirányító segítségével pedig megkezdték az újraélesztését, ugyanis a vizsgálat után kiderült, hogy már nem lélegzik.

A mentőhelikopter és a legközelebbi esetkocsi mellett riasztásra került a beteg háziorvosa is, aki pillanatokon belül helyszínre ért és átvette az életmentést, amihez néhány perc múlva a hős életmentő mentősök is csatlakoztak. A lenyűgöző csapatmunka végül sikerre vezetett és a nő keringése visszatért. Helyszíni állapotstabilizálást követően a beteget földi úton, a helikopter egységének kíséretében szállították kórházba.