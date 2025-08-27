Egy embert feszítővágóval szabadítottak ki autójából, súlyos karambol történt Hódmezővásárhelyen

Hódmezővásárhelyen, a Bajcsy-Zsilinszky utcában ütközött össze egy tram-train és egy személyautó. A karambol következtében egy ember az autójába szorult. A város hivatásos tűzoltói feszítővágóval szabadították ki a bajbajutottat, ezt követően áramtalanították a járművet. A baleset helyszínén a társhatóságok is dolgoznak - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.