Pokoli tűz csapott fel várpalotán, amíg aludtál

Eloltották a tüzet csütörtök este Várpalota külterületén, ahol a lángok az aljnövényzetről már az erdő fáira is átterjedtek - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.
A város közelében mintegy három hektáron száraz fű és bokros terület, mintegy másfél hektáron az erdő aljnövényzete, csaknem háromszáz négyzetméteren pedig már a fák koronája égett. A lángokat kilenc vízsugárral és puttonyfecskendővel oltották el a pétfürdői, a székesfehérvári és a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók.
A munkálatok a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlottak. Az oltást egy székesfehérvári, egy pétfürdői és egy veszprémi vízszállító jármű is segítette.
