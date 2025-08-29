Felcsaptak a lángok a Radnóti Miklós utcában, nagy a baj

Rohantak a tűzoltók, miután kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi Kiskunfélegyházán, a Radnóti Miklós utcában.

Egy ember utazott benne, ő idejében kiszállt. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral eloltották a tüzet, amely kismértékben a környező avarra is átterjedt. A raj utómunkálatokat végez - írja a katasztrófavédelem.