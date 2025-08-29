Busz és motoros ütközött a fővárosban, megbénult a forgalom

Összeütközött egy autóbusz és egy motorkerékpár Budapest XXI. kerületében, a Weiss Manfréd út és a Szállító utca kereszteződésében.
A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentők is kivonultak. A karambol akadályozza a forgalmat, a belváros felé vezető oldalon torlódás van, közölte a katasztrófavédelem.
