Busz és motoros ütközött a fővárosban, megbénult a forgalom

Összeütközött egy autóbusz és egy motorkerékpár Budapest XXI. kerületében, a Weiss Manfréd út és a Szállító utca kereszteződésében.

A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentők is kivonultak. A karambol akadályozza a forgalmat, a belváros felé vezető oldalon torlódás van, közölte a katasztrófavédelem.