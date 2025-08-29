Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok a Kossuth Lajos utcában

Riasztották a tűzoltókat, miután kigyulladt a száraz fű Ibrányban, egy a Kossuth Lajos utca és a Béke utca közötti területen.
Mintegy ötszáz négyzetméterre terjedt ki, és egy lakatlan ház tetőszerkezetének egy részére is átterjedt a tűz. A nyíregyházi hivatásos és az ibrányi önkormányzati tűzoltók eloltották a lángokat, és megkezdték az utómunkálatokat - számol be róla a katasztrófavédelem.
