Hatalmas lángok csaptak fel Vácon: nagy erőkkel oltják a tüzet

Tűz keletkezett Vác külterületén, a Vaskapualja dűlő közelében - írja a katasztrófavédelem. Nagy területen ég a száraz fű és az avar. A váci és rétsági hivatásos, valamint a váci önkéntes tűzoltók oltják a lángokat, amelyek egy erdőt is érintenek. A helyszínre indult több más egység és a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.
