Hatalmas lángok csaptak fel Vácon: nagy erőkkel oltják a tüzet

Vác
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 13:50
tűzláng
Erdőt is érint a tűz.

Tűz keletkezett Vác külterületén, a Vaskapualja dűlő közelében - írja a katasztrófavédelem. Nagy területen ég a száraz fű és az avar. A váci és rétsági hivatásos, valamint a váci önkéntes tűzoltók oltják a lángokat, amelyek egy erdőt is érintenek. A helyszínre indult több más egység és a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
