Rejtélyes tragédia Sopronban: 16 éves fiú zuhant ki egy negyedik emeleti erkélyről

Hétfőn tragédia rázta meg Sopron városát, miután egy 16 éves fiú egy lakóház negyedik emeleti erkélyéről zuhant a mélybe, és a helyszínen életét vesztette.
A Sopronmédia értesülése szerint a mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, de már nem tudták megmenteni, csak a halál beálltát állapították meg. Egyelőre nem ismert, mi vezetett a zuhanáshoz, a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit - írta a Tények.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.