Rejtélyes tragédia Sopronban: 16 éves fiú zuhant ki egy negyedik emeleti erkélyről

Hétfőn tragédia rázta meg Sopron városát, miután egy 16 éves fiú egy lakóház negyedik emeleti erkélyéről zuhant a mélybe, és a helyszínen életét vesztette.

Egyelőre nem tudni, miért és hogyan eshetett ki az erkélyről a fiatal. (Képünk illusztráció) Fotó: police.hu / police.hu

A Sopronmédia értesülése szerint a mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, de már nem tudták megmenteni, csak a halál beálltát állapították meg. Egyelőre nem ismert, mi vezetett a zuhanáshoz, a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit - írta a Tények.