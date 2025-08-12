AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Rejtélyes tragédia Sopronban: 16 éves fiú zuhant ki egy negyedik emeleti erkélyről

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 09:56
nyomozáshaláleset
Hétfő délután egy 16 éves fiú zuhant ki egy soproni társasház negyedik emeletéről. A körülmények tisztázatlanok, a rendőrség nyomozást indított.

Hétfőn tragédia rázta meg Sopron városát, miután egy 16 éves fiú egy lakóház negyedik emeleti erkélyéről zuhant a mélybe, és a helyszínen életét vesztette.

Egyelőre nem tudni, miért és hogyan eshetett ki az erkélyről a fiatal.
Egyelőre nem tudni, miért és hogyan eshetett ki az erkélyről a fiatal. (Képünk illusztráció)

A Sopronmédia értesülése szerint a mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, de már nem tudták megmenteni, csak a halál beálltát állapították meg. Egyelőre nem ismert, mi vezetett a zuhanáshoz, a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit - írta a Tények.

 

