Lövések dördültek Óbudán: lomtalanítás miatt tört ki a balhé

A Fővárosi Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy 57 éves férfival szemben, aki légpuskával lőtte az utcán éppen munkájukat végző embereket.

A férfi 2023. szeptember 22-én reggel 6 óra körül az óbudai lakásának erkélyén tartózkodott, amikor az utcájukban felfigyelt a korábban ott elhelyezett lomokat egy gépkocsira rakodó munkásokra. Ekkor a lakásból elővette a légpuskáját és először az egyik férfit derékmagasságban, hátközépen lőtte, majd annak társát, akit a nyaka jobb oldalán talált el.

A lövések az először eltalált férfinak 8 napon belül gyógyuló sérülést okoztak, de a súlyosabb sérülés elmaradása a férfi munkaruházatának volt köszönhető, míg a nyakon lőtt férfi esetében csak a véletlenen múlt, hogy az életveszély elmaradt.

Az ügyészség közleménye szerint: a légpuskás esetet megelőzően mintegy fél évvel, a lövöldöző a lakóhelye közelében az utcán belerúgott egy arra haladó személygépkocsi oldalába és abban mintegy 250 ezer forintos kárt okozott. Ez azért történt mert nem sokkal korábban a gépkocsi tulajdonosa - egy utóbb hibásnak bizonyult - használt mosógépet vásárolt a férfitől és a hiba észlelésekor visszament hozzá reklamálni.

A Fővárosi Főügyészség a jelenleg bűnügyi felügyelet alatt álló vádlottat az életveszélyt okozó testi sértés kísérletén túlmenően súlyos testi sértés kísérletével, valamint rongálással és garázdasággal vádolja és vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza a vádiratban.

A nyomozó hatóság által készített felvételeken a férfitól lefoglalt légfegyver, a légfegyverhez tartozó lövedékek, továbbá egy már használt, lyukakkal átszaggatott céltábla látható.