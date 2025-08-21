Tragédia Fóton: egy férfi vesztette életét a lángok között

Egy férfi meghalt, miután kigyulladt egy fóti ház lakásként használt pincéje csütörtök reggel - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Egy férfi vesztette életét Fóton, miután felcsaptak a lángok / Fotó: Ripost / MW (illusztráció)

Azt írták, hogy a Hegyalja utcában lévő ház huszonöt négyzetméteres pincéje gyulladt ki; a tűzoltók rövid idő alatt megfékezték a lángokat, és az ingatlanból egy embert kimenekítettek. Közölték azt is, nem zárható ki, hogy a tüzet elektromos zárlat okozhatta, de a tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálat fogja feltárni.