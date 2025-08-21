UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Tragédia Fóton: egy férfi vesztette életét a lángok között

Fót
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 09:10 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 21. 09:12
pincehalálos tűzesetlángkatasztrófavédelemtragédia
Hiába menekítették ki, már nem lehetett megmenteni az életét.
Bors
Egy férfi meghalt, miután kigyulladt egy fóti ház lakásként használt pincéje csütörtök reggel - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

tűzoltók
Egy férfi vesztette életét Fóton, miután felcsaptak a lángok / Fotó: Ripost / MW (illusztráció)

Azt írták, hogy a Hegyalja utcában lévő ház huszonöt négyzetméteres pincéje gyulladt ki; a tűzoltók rövid idő alatt megfékezték a lángokat, és az ingatlanból egy embert kimenekítettek. Közölték azt is, nem zárható ki, hogy a tüzet elektromos zárlat okozhatta, de a tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálat fogja feltárni.

 

A lakóházakban összegyűjtött felesleges papírok és egyéb lomok növelik a tűz keletkezésének kockázatát, nehezítik a menekülést, és akadályozzák a tűzoltói beavatkozást - figyelmeztetett a katasztrófavédelem, hozzátéve, hogy a felhalmozott éghető anyagok miatt gyorsabban terjed a tűz és több mérgező füst keletkezik.

 

