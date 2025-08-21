Rohantak a tűzoltók: Tűz pusztított a főváros közelében hajnalban

Tűz keletkezett egy családi ház pincéjében, Fóton, a Hegyalja utcában - írja a Katasztrófavédelem. Berendezési tárgyak és ruhaneműk égtek egy lakásként használt, mintegy huszonöt négyzetméteres helyiségben. A fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. A helyszínen vannak a mentők is.