4 éves kisfiú halt meg az étterem-tragédiában

Egy 4 éves kisfiú halt meg egy étteremnél történt tragédiában. Egy másik gyermeket, egy hatéves kislányt pedig sérülésekkel szállítottak a kórházba, ahol jelenleg is kezelik.

A baleset az amerikai Burlingame városában történt. A rendőröket augusztus 8-án, pénteken, helyi idő szerint nem sokkal este 6 óra 30 perc előtt riasztották a Donnelly sugárútra. Egy autó egy elektromos kerékpárral ütközött, a sofőr viszont el akarta kerülni a balesetet, ezért félrerántotta a kormányt, felhajtott a járdára és belehajtott egy étterembe, miközben többeket elgázolt.

A kiérkező rendőrök két sérült gyermeket találtak a helyszínen. Egy négyéves kisfiú, Ayden Fang olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen halottnak nyilvánították. A gyászoló család egyik barátja arról számolt be, hogy a gyermek családja egy másik családdal találkozott az étteremben, amikor a baleset történt. A temetés költségeinek a fedezésére adománygyűjtést is létrehoztak a GoFundMe-oldalon, ahol már több mint 20 ezer dollár (6,7 millió Ft) gyűlt össze.