Eltűnt a 10 éves fiú, aki ugródeszkáról leugorva okozott halálos balesetet

A halálos baleset Svájcban történt a La Chaux-de-Fonds-i Les Mélezes uszodában. A 10 éves kisfiú egy öt méter magas ugródeszkáról ugrott a vízbe.

Fotó: Shutterstock/Artmediafactory (képünk illusztráció)

Egy 67 éves férfi volt a medencében, amikor a fiú ráesett, aki súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők azonnal ellátták a helyszínen, de életét már nem tudták megmenteni.

A fiút egyelőre nem tudták beazonosítani, mert elhagyta a baleset helyszínét, és így a kihallgatása is elmaradt. A szemtanúk szerint körülbelül tízéves volt, és egy nő kísérte el a fiút.

A baleset után pánik lett úrrá az uszodában, melyet azonnal ki is ürítettek. Szakemberek segítségét is igénybe vették, hogy pszichológiai támogatást és lelki támaszt nyújtsanak a többi úszónak.

Az ügyészség bűnügyi nyomozást indított a baleset körülményeinek tisztázása érdekében. A rendőrség jelenleg keresi a balesetben érintett fiút.