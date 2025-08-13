UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Eltűnt a 10 éves fiú, aki ugródeszkáról leugorva okozott halálos balesetet

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 15:11
Halálos baleset történt egy svájci uszodában, amikor egy fiú leugrott az uszoda tornyából és ráesett egy vízben úszó férfira.

A halálos baleset Svájcban történt a La Chaux-de-Fonds-i Les Mélezes uszodában. A 10 éves kisfiú egy öt méter magas ugródeszkáról ugrott a vízbe. 

Halálos balesetet okozott a 10 éves fiú, mikor ráugrott egy férfire a medencében
Fotó: Shutterstock/Artmediafactory (képünk illusztráció)

Egy 67 éves férfi volt a medencében, amikor a fiú ráesett, aki súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők azonnal ellátták a helyszínen, de életét már nem tudták megmenteni. 

A halálos balesetet okozó tízéves fiút keresi a rendőrség

A fiút egyelőre nem tudták beazonosítani, mert elhagyta a baleset helyszínét, és így a kihallgatása is elmaradt.  A szemtanúk szerint körülbelül tízéves volt, és egy nő kísérte el a fiút.

A baleset után pánik lett úrrá az uszodában, melyet azonnal ki is ürítettek. Szakemberek segítségét is igénybe vették, hogy pszichológiai támogatást és lelki támaszt nyújtsanak a többi úszónak.  

Az ügyészség bűnügyi nyomozást indított a baleset körülményeinek tisztázása érdekében. A rendőrség jelenleg keresi a balesetben érintett fiút.

