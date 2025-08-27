Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Gáspár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Autósüldözés Győrben: nem állt meg a rendőröknek a betépett, vezetéstől eltiltott sofőr

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 14:01
kábítószer birtoklásigazoltatás
Egy 39 éves férfi a rendőri igazoltatás elől próbált elmenekülni Győrben, de hamar kiderült, hogy nincs jogosítványa, és kábítószert fogyasztott. A férfit előállították a helyi rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki.

Augusztus 20-án, 13 óra körül a győri rendőrök egy Opel Astrára figyeltek fel a Lepke utcában. A sofőrt megkülönböztető fény- és hangjelzéssel megállásra szólították fel, de a férfi menekülőre fogta a Győr-Szabadhegy városrész több utcáján keresztül.

A rendőrség a férfit elfogta és gyanúsítottként állította elő.
A rendőrség a férfit elfogta és gyanúsítottként állította elő. (Képünk illusztráció) / Fotó: Gé / MW

Végül a Levendula utcában sikerült megállítani, és kiderült, hogy a Győri Járási Bíróság korábban eltiltotta a járművezetéstől, valamint a vezetés előtt kábítószert fogyasztott.

A férfit elfogták, és előállították a helyi rendőrkapitányságra, ahol a drogteszt amfetaminra, metamfetaminra és THC-ra is pozitív eredményt mutatott. A 39 éves férfit járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntett, valamint kábítószer birtoklása vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A rendőrség az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet, hogy a kábítószerek fogyasztása súlyos pszichés és fizikai kockázatokkal járhat, és a használat akár maradandó egészségkárosodást is okozhat.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu