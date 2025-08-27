Autósüldözés Győrben: nem állt meg a rendőröknek a betépett, vezetéstől eltiltott sofőr

Augusztus 20-án, 13 óra körül a győri rendőrök egy Opel Astrára figyeltek fel a Lepke utcában. A sofőrt megkülönböztető fény- és hangjelzéssel megállásra szólították fel, de a férfi menekülőre fogta a Győr-Szabadhegy városrész több utcáján keresztül.

A rendőrség a férfit elfogta és gyanúsítottként állította elő. (Képünk illusztráció) / Fotó: Gé / MW

Végül a Levendula utcában sikerült megállítani, és kiderült, hogy a Győri Járási Bíróság korábban eltiltotta a járművezetéstől, valamint a vezetés előtt kábítószert fogyasztott.

A férfit elfogták, és előállították a helyi rendőrkapitányságra, ahol a drogteszt amfetaminra, metamfetaminra és THC-ra is pozitív eredményt mutatott. A 39 éves férfit járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntett, valamint kábítószer birtoklása vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki.