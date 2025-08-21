Egy hajszálon múlott, hogy ne a rendőrökkel ütközzön a drogos

Szabálytalanul váltott sávot, így kis híján az éppen szolgálatot teljesítő józsefvárosi rendőrök autójával ütközött egy sofőr 2025. augusztus 7-én délután a VIII. kerületi Fiumei úton -olvasható a police.hu-n.

Az igazoltatás során derült ki, hogy a férfinek sem jogosítványa, sem autóbiztosítása nem volt, ráadásul egy be nem fizetett pénzbírság miatt már körözték is.

Közben azt is megtudták a rendőrök, hogy a gyanú szerint a férfi 2024 eleje óta Kati fantázianevű kábítószerrel kereskedik, ezért elfogták H. Sándort. A VIII. kerületi lakásában tartott kutatáson kisebb mennyiségű kábítószergyanús anyagot, valamint ilyen anyaggal szennyezett simítózáras tasakot és tányért találtak. Lefoglalták a férfi két telefonját és a nála lévő több tízezer forintot.

A BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányságának nyomozói kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként a 32 éves H. Sándort, majd kezdeményezték a letartóztatását. Az általa elkövetett szabálysértések miatt is eljárás indult.