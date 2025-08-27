Súlyos gázolás a Keleti pályaudvarnál: körözött fiatal futott át a piros lámpánál, elütötték

Augusztus 26-án 15:15 körül a Keleti pályaudvar közelében egy 22 éves férfit gázolt el egy autó.
A fiatal a járőrök észrevétele után menekülni kezdett, és a Kerepesi úti kijelölt gyalogátkelőhelyen, a piros lámpánál elgázolta egy szabályosan közlekedő jármű. A mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
A történtek után, egy adatellenőrzés során kiderült, hogy a férfi ellen öt körözés volt érvényben, többek között letöltendő szabadságvesztés, garázdaság gyanúja, valamint szabálysértési elzárás miatt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság szabálysértési eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit - írták a Rendőrség oldalán.
