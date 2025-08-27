Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Gáspár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Súlyos gázolás a Keleti pályaudvarnál: körözött fiatal futott át a piros lámpánál, elütötték

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 13:35
körözésgázolás
Egy fiatal a rendőrök láttán rohanni kezdett, majd a piros lámpán átfutva elgázolták. Később derült ki, hogy több körözés is érvényben volt ellene.

Augusztus 26-án 15:15 körül a Keleti pályaudvar közelében egy 22 éves férfit gázolt el egy autó.

A férfi adatainak ellenőrzése során derült ki, hogy több körözés van kiadva ellene.
A férfi adatainak ellenőrzése során derült ki, hogy több körözés van kiadva ellene. (Képünk illusztráció) / Fotó: unsplash.com

A fiatal a járőrök észrevétele után menekülni kezdett, és a Kerepesi úti kijelölt gyalogátkelőhelyen, a piros lámpánál elgázolta egy szabályosan közlekedő jármű. A mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A történtek után, egy adatellenőrzés során kiderült, hogy a férfi ellen öt körözés volt érvényben, többek között letöltendő szabadságvesztés, garázdaság gyanúja, valamint szabálysértési elzárás miatt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság szabálysértési eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit - írták a Rendőrség oldalán.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu