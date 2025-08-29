Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Rohant a tűzoltó: súlyos baleset a főúton, teljes útlezárás

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 10:50
Feszítővágóval szabadították ki a sérültet.
Karambolozott két személyautó a 24-es főúton, Eger határában, a Mester utca közelében. A műszaki mentést végző helyi hivatásos tűzoltók az egyik járműből feszítővágóval szabadítottak ki egy embert, majd átadták őt a mentőknek. A rajok áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófavédelem.

Mentőre is szükség volt. Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

 

 

