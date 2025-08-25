Szörnyű buszbaleset: 20 ember élete volt a tét

Kisbusz és személyautó ütközött össze Debrecenben, a Füredi úton. A Böszörményi út és a Csigekert utca közötti szakaszon történt, ráfutásos balesetnél a város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést. A buszon húsz fő utazott. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.