UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Menyhért, Mirjam névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas robbanás rázta meg a környéket, azonnal lezárták a népszerű strandot

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 11:15
rakétalezárásrobbanás
Egy népszerű strandot pénteken lezártak, miután egy gyanús tárgy robbant fel a homokban. A helyszínen tűzoltók és a hadsereg emberei is megjelentek.

Egy népszerű strand környékét nagy területen lezárták egy gyanús eszköz felrobbanása után, amelyről később kiderült, hogy egy katonai jelzőrakéta volt.

A rendőrség kizárási zónát jelölt ki a lakosság épsége érdekében.
A rendőrség kizárási zónát jelölt ki a lakosság épsége érdekében. (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash

A queenslandi rendőrség pénteken helyi idő szerint körülbelül 12:30-kor zárta le Peregian Beach környékét a Sunshine Coast északi részén.

A rendőrség egy kizárási zónát hozott létre, amely a David Low Way-t érintette a Podargus Parade-től a Woodland Drive-ig. A zóna magában foglalta a Martin St-t, Avocet St-t, Peregian Esp-t, Parakeet Cres-t, Egrer St-t, Teal St-t, Currawong Cres-t, Osprey Ave-t, Tern St-t, Garnet St-t, Ibis St-t, Pelican St-t és Kingfisher Drive-ot.

Szakértő rendőrök a helyszínen tartózkodnak. A lakosokat arra kérjük, maradjanak otthon, hacsak a rendőrség másként nem értesíti őket. A nyilvánosság tagjainak azt tanácsoljuk, kerüljék el a területet

- közölte a queenslandi rendőrség nyilatkozatában.

A hatóságok 14:30-kor megsemmisítették az eszközt. A helyszínen készült felvételeken az látható, ahogy az Ausztrál Védelmi Erők tagjai felrobbantják a tárgyat, amely krátert hagyott a homokban. A kizárási zóna nem sokkal 15 óra után szűnt meg.

A jelzőrakétán felirat jelezte, hogy megtalálás esetén értesíteni kell a rendőrséget, amit pénteken meg is tett egy járókelő.

A queenslandi tűzoltóság korábban azt közölte, hogy az eszköz valószínűleg egy alumínium-foszfid tartály. Bár a beazonosítás tévesnek bizonyult, foszfid tartályok 2012 óta bukkannak fel ausztrál partokon, és feltételezések szerint elsüllyedt hajórakományból származnak. A tartályok általában olyan pelletet tartalmaznak, amelyek nedvesség hatására foszfin gáz szabadul fel, ami akár halált is okozhat - írta a Daily Mail.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu