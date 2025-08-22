Hatalmas robbanás rázta meg a környéket, azonnal lezárták a népszerű strandot

Egy népszerű strand környékét nagy területen lezárták egy gyanús eszköz felrobbanása után, amelyről később kiderült, hogy egy katonai jelzőrakéta volt.

A rendőrség kizárási zónát jelölt ki a lakosság épsége érdekében. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A queenslandi rendőrség pénteken helyi idő szerint körülbelül 12:30-kor zárta le Peregian Beach környékét a Sunshine Coast északi részén.

A rendőrség egy kizárási zónát hozott létre, amely a David Low Way-t érintette a Podargus Parade-től a Woodland Drive-ig. A zóna magában foglalta a Martin St-t, Avocet St-t, Peregian Esp-t, Parakeet Cres-t, Egrer St-t, Teal St-t, Currawong Cres-t, Osprey Ave-t, Tern St-t, Garnet St-t, Ibis St-t, Pelican St-t és Kingfisher Drive-ot.

Szakértő rendőrök a helyszínen tartózkodnak. A lakosokat arra kérjük, maradjanak otthon, hacsak a rendőrség másként nem értesíti őket. A nyilvánosság tagjainak azt tanácsoljuk, kerüljék el a területet

- közölte a queenslandi rendőrség nyilatkozatában.

A hatóságok 14:30-kor megsemmisítették az eszközt. A helyszínen készült felvételeken az látható, ahogy az Ausztrál Védelmi Erők tagjai felrobbantják a tárgyat, amely krátert hagyott a homokban. A kizárási zóna nem sokkal 15 óra után szűnt meg.

A jelzőrakétán felirat jelezte, hogy megtalálás esetén értesíteni kell a rendőrséget, amit pénteken meg is tett egy járókelő.

A queenslandi tűzoltóság korábban azt közölte, hogy az eszköz valószínűleg egy alumínium-foszfid tartály. Bár a beazonosítás tévesnek bizonyult, foszfid tartályok 2012 óta bukkannak fel ausztrál partokon, és feltételezések szerint elsüllyedt hajórakományból származnak. A tartályok általában olyan pelletet tartalmaznak, amelyek nedvesség hatására foszfin gáz szabadul fel, ami akár halált is okozhat - írta a Daily Mail.