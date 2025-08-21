UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Hajna, Sámuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egyenest az árokba hajtott, brutális balesetet okozott egy férfi Tiszaörsnél

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 09:45
rendőrségkatasztrófavédelem
A férfi Tiszaörs irányából érkezett, alkohol befolyása alatt vezette az autót.

Alkoholos befolyásoltság alatt vezetett egy férfi: kész csoda, hogy komoly sérülések nélkül megúszta a balesetet.

Az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott: kész csoda, hogy nem történt nagyobb baleset  / Fotó: Tv2 Tények

Tiszaörs irányából Tiszafüred felé súlyos baleset történt kedden este, melyhez a mentőket és a Katasztrófavédelem munkatársait is riasztották. Az autós nem követte az utat egy balkanyarban, amelynek következtében egyenesen árokba hajtott. Az autót vezető sofőr megúszta a balesetet komolyabb sérülések nélkül. A baleset okozója egy 35 éves budapesti férfi volt, aki részegen ült a volán mögé, az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott - hangzott el a Tények című műsorban, melyről a Metropol is hírt adott.


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu