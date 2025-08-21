Egyenest az árokba hajtott, brutális balesetet okozott egy férfi Tiszaörsnél

Alkoholos befolyásoltság alatt vezetett egy férfi: kész csoda, hogy komoly sérülések nélkül megúszta a balesetet.

Az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott: kész csoda, hogy nem történt nagyobb baleset / Fotó: Tv2 Tények

Tiszaörs irányából Tiszafüred felé súlyos baleset történt kedden este, melyhez a mentőket és a Katasztrófavédelem munkatársait is riasztották. Az autós nem követte az utat egy balkanyarban, amelynek következtében egyenesen árokba hajtott. Az autót vezető sofőr megúszta a balesetet komolyabb sérülések nélkül. A baleset okozója egy 35 éves budapesti férfi volt, aki részegen ült a volán mögé, az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott - hangzott el a Tények című műsorban, melyről a Metropol is hírt adott.



