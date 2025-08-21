UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Hirtelen megállt a 21 éves lány szíve, saját édesapja mentette meg

szívinfarktus
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 09:00
Újraélesztésújraéleszt
Ilyen szerencséje egyszer van az embernek.

A 21 éves Olivia Pitfield élete legátlagosabb napján kapott szívrohamot, amikor apja, az 55 éves Gary Pitfield épp egy elsősegély óráról jött haza, és alkalmazni is tudta a tanultakat.

21 éves lánya szíve állt le – apja épp elsősegély óráról jött haza
Leállt a szíve, apja épp elsősegély óráról jött haza (Fotó: Pexels / Illusztráció)

Karen, Olivia anyja éppen sikoltozott a lakásban, amikor meglátta lányát élettelenül feküdni a földön. Gary azonban pontosan tudta, mit kell tennie: miután ellenőrizte Olivia pulzusát, azonnal lefektette és megkezdte az újraélesztést.

Karen hívta a mentőket, miközben férje a lányuk életéért küzdött. Olivia mozdulatlanul feküdt a nappali padlóján.

Épp előtte voltam elsősegélyórán, így minden friss volt a fejemben. Olivia ételt szívott a tüdejébe, ezért nem kapott levegőt. Folytattam a CPR-t, amíg a mentők meg nem érkeztek a defibrillátorral. Csak nyolc percet vártunk a mentőkre, de az a nyolc perc akkor éveknek tűnt. Tele voltam adrenalinnal

- mesélte Gary.

Oliviának semmilyen egészségügyi problémája nem volt, így amikor újra lélegezni kezdett, először minden rendben lévőnek tűnt, de ekkor jött a baj. Egy krumplidarabot szívott le a tüdejébe, ami sérüléseket okozott, és végül leállt a szíve.

A lányt három hétig tartották mesterséges kómában, de mára teljesen felépült. A most 25 éves Olivia semmire sem emlékszik a történtekből, de nagyon hálás, hogy szülei időben találtak rá, és tudták, mit kell tenniük abban a kritikus pillanatban.

Amikor felébredtem a kórházban, anya és apa mindent elmeséltek. Szomorú voltam, mert ilyen szörnyűségen estem át, de boldog is, hogy életben vagyok. Mentálisan nagyon megviselt, mert nem tudtam hirtelen visszaállni a régi kerékvágásba, pedig nagyon aktív ember voltam. Sok mindenről lemaradtam

- mondta Olivia.

Most már sokkal jobban van, és bár még mindig nem érzi magát teljesen a régi önmagának, nap mint nap dolgozik az állapota javításán. A család mindenkinek azt tanácsolja, hogy menjen el elsősegélytanfolyamra, mert sosem lehet tudni, mikor lehet rá szükség - írja a Mirror.

 

