UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Ipoly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lebukott a tardonai díler - 16 tő kendert talált a rendőrség házkutatás során

kábítószer
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 10:50
házkutatásrendőrség
Egy kazincbarcikai rendőri akció során derült fény egy házi kenderültetvényre Tardonán. A termesztő nemcsak saját használatra nevelte a növényeket, hanem kereskedett is vele ismerősei körében.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem miatt nyomoz egy tardonai fiatal férfi ellen, aki otthonában termesztette és értékesítette a marihuánát.

Házkutatás során bukott le a kábítószert termesztő férfi.
Házkutatás során bukott le a kábítószert termesztő férfi. Fotó:  Police.hu

A történet 2025 májusában kezdődött, amikor a rendőrök Kazincbarcikán megállítottak egy autót, amelyben két férfi utazott. Az igazoltatás során marihuánát találtak náluk, és kiderült, hogy fogyasztottak is belőle, ezért mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki kábítószer birtoklása miatt.

A nyomozás során a rendőrök eljutottak egy tardonai férfihoz, akinek lakásán házkutatást tartottak. Vödrökbe és ládákba ültetve 16 tő marihuánát adó kendert találtak, amelyből a gyanú szerint a férfi rendszeresen adott el ismerőseinek. A férfit augusztus 11-én őrizetbe vették.

A rendőrség ismét felhívta a figyelmet, hogy a kábítószerek fogyasztása súlyos egészségkárosodást, pszichés függőséget, sőt akár tragikus következményeket is okozhat.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu