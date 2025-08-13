Lebukott a tardonai díler - 16 tő kendert talált a rendőrség házkutatás során

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem miatt nyomoz egy tardonai fiatal férfi ellen, aki otthonában termesztette és értékesítette a marihuánát.
A történet 2025 májusában kezdődött, amikor a rendőrök Kazincbarcikán megállítottak egy autót, amelyben két férfi utazott. Az igazoltatás során marihuánát találtak náluk, és kiderült, hogy fogyasztottak is belőle, ezért mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki kábítószer birtoklása miatt.
A nyomozás során a rendőrök eljutottak egy tardonai férfihoz, akinek lakásán házkutatást tartottak. Vödrökbe és ládákba ültetve 16 tő marihuánát adó kendert találtak, amelyből a gyanú szerint a férfi rendszeresen adott el ismerőseinek. A férfit augusztus 11-én őrizetbe vették.
A rendőrség ismét felhívta a figyelmet, hogy a kábítószerek fogyasztása súlyos egészségkárosodást, pszichés függőséget, sőt akár tragikus következményeket is okozhat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.