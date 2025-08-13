Lebukott a tardonai díler - 16 tő kendert talált a rendőrség házkutatás során

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem miatt nyomoz egy tardonai fiatal férfi ellen, aki otthonában termesztette és értékesítette a marihuánát.

Házkutatás során bukott le a kábítószert termesztő férfi. Fotó: Police.hu

A történet 2025 májusában kezdődött, amikor a rendőrök Kazincbarcikán megállítottak egy autót, amelyben két férfi utazott. Az igazoltatás során marihuánát találtak náluk, és kiderült, hogy fogyasztottak is belőle, ezért mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki kábítószer birtoklása miatt.

A nyomozás során a rendőrök eljutottak egy tardonai férfihoz, akinek lakásán házkutatást tartottak. Vödrökbe és ládákba ültetve 16 tő marihuánát adó kendert találtak, amelyből a gyanú szerint a férfi rendszeresen adott el ismerőseinek. A férfit augusztus 11-én őrizetbe vették.

A rendőrség ismét felhívta a figyelmet, hogy a kábítószerek fogyasztása súlyos egészségkárosodást, pszichés függőséget, sőt akár tragikus következményeket is okozhat.