Ellepték a rendőrök Kőbányát, itt vannak az exkluzív részletek

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányságára több bejelentés is érkezett 2025. július hónap második felében, amelyek arról szóltak, hogy Kőbányán, a MÁV telep területén kábítószer fogyasztásra, terjesztésre utaló jelek tapasztalhatók.

A kőbányai rendőrkapitányság a bejelentésekre reagálva, összehangolt bűnügyi és rendészeti akció keretében koncentrált, célirányos ellenőrzéseket tartott, és július 26-án egy 31 éves budapesti, valamint július 29-én egy 36 éves szikszói lakost kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt elfogtak. Mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették őket, valamint kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. A bíróság a 36 éves férfit azóta már letartóztatta.

A rendőrök a két kábítószer-kereskedelemmel meggyanúsított férfi mellett egy 17 éves lányt, valamint egy 28 éves budapesti férfit is elfogtak, akiket kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság minden esetben kiemelt figyelmet fordít a lakossági bejelentésekre, és az összehangolt akciókat követően is célirányosan, visszatérően ellenőrzik Kőbányát és azon belül a MÁV telepet.