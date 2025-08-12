AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Ellepték a rendőrök Kőbányát, itt vannak az exkluzív részletek

Budapesti Rendőr-főkapitányság
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 21:03
Kőbányarendőrség
Drogdílerek kezén kattant a bilincs.
K. C.
A szerző cikkei

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányságára több bejelentés is érkezett 2025. július hónap második felében, amelyek arról szóltak, hogy Kőbányán, a MÁV telep területén kábítószer fogyasztásra, terjesztésre utaló jelek tapasztalhatók.

rendőr rendőrség rendőrautó
Tonello Chantal Ildikó 2013-ban, három hónapos korában tűnt el. Magyar édesanyja az olaszországi apja tudta nélkül hozta Magyarországra, és azóta is keresik őt. (Képünk illusztráció) 
Fotó: police.hu / police.hu

A kőbányai rendőrkapitányság a bejelentésekre reagálva, összehangolt bűnügyi és rendészeti akció keretében koncentrált, célirányos ellenőrzéseket tartott, és július 26-án egy 31 éves budapesti, valamint július 29-én egy 36 éves szikszói lakost kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt elfogtak. Mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették őket, valamint kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. A bíróság a 36 éves férfit azóta már letartóztatta.

A rendőrök a két kábítószer-kereskedelemmel meggyanúsított férfi mellett egy 17 éves lányt, valamint egy 28 éves budapesti férfit is elfogtak, akiket kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság minden esetben kiemelt figyelmet fordít a lakossági bejelentésekre, és az összehangolt akciókat követően is célirányosan, visszatérően ellenőrzik Kőbányát és azon belül a MÁV telepet. 

Abban az esetben, ha bárki kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett megteheti a bejelentését a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
