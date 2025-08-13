UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Hajnali razzia Kecskeméten: több mint 100 gramm droggal bukott le egy férfi és egy nő

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 10:00
A járőrök hajnalban állították meg egy autót igazoltatás céljából, de az utastérből, a zsebekből és a táskákból is droggyanús anyagok kerültek elő. Egy nő és egy férfi vettek őrizetbe.

Augusztus 9-én hajnalban, Kecskemét Zsinór utcájában állítottak meg a rendőrök egy személyautót, amelyet egy 41 éves férfi vezetett, mellette egy 33 éves nő utazott.

A rendőrség lefoglalta a kábítószergyanús anyagokat.
Az igazoltatás során a járőrök átvizsgálták a járművet és az utasok ruházatát, és több mint 100 gramm kábítószergyanús anyagot találtak.

A kesztyűtartóban alufóliába csomagolt 11 gramm zöld növényi törmelék volt, a hátsó ülésen egy tasakban 60 gramm fehér kristályos por. A férfi zsebéből egy üvegpipa, további 15 gramm fehér por és 7 tabletta került elő. A nőnél 14,5 tabletta, 21 gramm fehér por és egy digitális mérleg volt.

A rendőrség őrizetbe vette a gyanúsítottakat

A lefoglalt anyagokról a gyorsteszt kimutatta, hogy kábítószernek minősülnek. A rendőrök a párost őrizetbe vették, gyanúsítottként kihallgatták kábítószer-birtoklás miatt, és kezdeményezték letartóztatásukat - írták a Rendőrség oldalán.

 

